En nuestros días, la humanidad se enfrenta a hechos —estuve tentado a escribir “problemas”— cuya naturaleza y cuyas dimensiones no se comprenderían si no fuera por las aproximaciones que nos proporciona la ciencia, y ante los cuales es peligroso tratar de sustituir el conocimiento con la inutilidad de la esperanza. Lamentablemente, al negacionista de lo que no es refutable en términos científicos, muchas veces no se le exigen explicaciones; por ejemplo, cuando actúa desde la cumbre del poder político, o del poder económico, que viene a ser lo mismo.