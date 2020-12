Eso sí, no hubo alusiones a otra cara de la realidad originada, en el fondo, en aquel mazazo cuya teatralidad estuvo más que justificada —los hitos históricos ameritan gestos y testimonios grandiosos—: la existencia, en el mundo de hoy, de una línea fronteriza que separa a dos Estados independientes que, gracias a sendas normas constitucionales, no tienen ejército. Si bien la prohibición constitucional del ejército fue adoptada en Panamá tras un largo proceso del que fueron protagonistas el pueblo panameño y sus dirigentes, el ejemplo costarricense influyó en esa adopción. Todo comenzó con el acuerdo no escrito, pero explícito, entre los presidentes Endara de Panamá y Arias de Costa Rica, de promover en conjunto la campaña de convencimiento que culminaría con la reforma constitucional panameña de 1994.