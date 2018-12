Puede que el miedo ajeno despabile aún menos y por ello no sepamos a partir de qué número de víctimas un proceso de aniquilación nos parecerá apocalíptico. Existimos actualmente unos siete y medio millardos de seres humanos –billions, dicen en Miami– y es seguro que dentro de cien años todos habremos desaparecido. Los viejos partiremos pronto, los recién nacidos se tomarán más tiempo, y habrá que corregir levemente por los pocos niños de hoy que llegarán a centenarios. Es decir, la segadora nos abatirá, en promedio, a razón de 75 millones al año (el planeta no se despoblará gracias a que la natalidad no para). En una reunión aburrida propusimos un juego aritmético que no requiere calculadora, y consiste en preguntarle a cada participante cuál número lo haría entrar en pánico si se anunciara que esa desaparición ocurrirá en solo 70, 50, 30, o 20 años. Y no exagerábamos: un episodio bíblico relata cómo toda la especie humana –con excepción de la familia de Noé– murió bajo un aguacero, y en la Edad Media una epidemia liquidó a la mitad de la población de Europa y una gran parte de la de Asia.