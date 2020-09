Tal vez sería interesante debatir sobre la consistencia de esas preocupaciones, basándonos en alguna característica discernible de quienes las exteriorizan, pero no creo que la distribución etaria sea la más apropiada. El diablillo de los malos consejos me sugiere que retome una información, leída hace bastante tiempo, según la cual en 1942 la expectativa de vida de la población costarricense no superaba los 44 años. No es necesaria la ayuda de Pitágoras para aventurar que, en todos los padrones electorales anteriores a ese año, la mayor parte de los votantes no habían cumplido los 40. Podemos preguntarnos, entonces, cuántos de los hoy declarados beneméritos de la patria fueron elevados a posiciones de liderazgo gracias a los votos de costarricenses que no habían alcanzado esa edad.