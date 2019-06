No obstante, el día en que, en una parada de buses, escuché a una señora diciendo: “Lo que soy yo, me puedo quedar sin comida con tal de comprar el periódico para ver el horóscopo”, me arrepentí de haberme integrado a aquella artesanía de las predicciones inventadas, y la abandoné. Desde luego, eso no evitó que otros periódicos continuaran publicando sus masificados horóscopos de origen extranjero, con la consiguiente fuga de divisas.