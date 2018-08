Entendí y callé. “Es tan sencilla que me parece genial”, hizo alarde de modestia, “hay que fortalecer la industria de la cal y utilizar ese producto para capturar el dióxido de carbono de la atmósfera y acabar así con la amenaza del efecto invernadero; usted, como químico, sabe que el ce-o-dos reacciona con la cal apagada y se transforma en carbonato de calcio”. “¡Excelente idea, lo felicito!”, exclamé ocultando mi estupefacción. Se infló tanto que temí morir acribillado por los botones de su camisa. “¿Ya calculó usted cuántos millones de toneladas de cal se necesitarían por año?”, le pregunté. Tuvo un momento de vacilación, pero no se amilanó: “Eso no importa, en todo el mundo abundan las rocas calizas. ¡La humanidad está salvada!”.