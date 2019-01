En el transcurso del viaje, a menos de medio kilómetro de donde se había avistado una manada de leones, bajo un alero que me pareció una parada de autobuses estaban una joven pareja y sus dos hijitos, solitos ellos cuatro en kilómetros a la redonda, como esperando bus en la acera del parque de San Pedro. Me sentí preocupado y se lo hice saber al guía africano que iba a mi lado. Me miró como cuando en Alajuela alguien le quiere decir a uno “¿y de dónde salió este?”, y luego, sonriente, me contó lo que, supongo, era su bulo favorito para turistas: “Vea usted, amigo, lo que ocurre es que algunas personas de la comarca vieron en Dar as-Salam una película con escenas de circo, en la que observaron que un domador metía la cabeza en las bocas de los leones sin que le pasara nada. Después de eso creyeron que los leones ya fueron civilizados y ahora son respetuosos de la vida humana, y cuando volvieron de la ciudad compartieron esa creencia con toda la tribu. Ya ve, les va bastante bien de esa manera, así que no se preocupe”.