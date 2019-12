“Le va bien, camina celular”. Así comentaba una nicaragüense el éxito de un coterráneo, reparador a domicilio de artefactos eléctricos. Le entendí y pensé: “Como que el técnico ambulante camina caja de herramientas y no se anda con vainas cuando lo llama un cliente”. Un amigo chileno opinó sobre una novela: “Sí, me gustó, pero fíjate que yo esperaba un final caballo”. También le entendí y convine: “Tenés razón, yo lo encontré muy flojo”. Hace un tiempo, un actor argentino decía en un video: “¡Che, cómo me duele la sabiola!”. Aun cuando según el DRAE esa palabra la usan los uruguayos y no los argentinos, no se me puso cuesta arriba entender que lo que al chavalo de Buenos Aires le dolía era la jupa.