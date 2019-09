¿Hay diferencias entre un país centroamericano típico y otro tan atípico que bien podríamos considerarlo europeo? En setiembre de 1972, veníamos por tierra desde Massachusetts a bordo de un vehículo cuya carga más pesada era un baúl metálico lleno de libros de química y de literatura. En la aduana fronteriza del norte de Nicaragua nos hicieron bajar del vehículo para que ilustrados guardias nacionales revisaran, uno a uno, los libros: Polymer Chemistry, Slaughterhouse Five, Modern Methods of Organic Sythesis, Théâtre et récits nouvelles —de Camus, claro—, Por quién doblan las campanas, etc., etc.