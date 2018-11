Entre los viejos manuscritos que introduje en el triturador iba un pésimo poema que escribí inspirado por la dama cuyo elegante sombrero admiré durante un traspaso de poderes en Puerto Príncipe, gracias a que, por azar, mi asiento se ubicaba detrás del de ella. Abajo, en la explanada que un terremoto cubriría un día no lejano con los escombros de la casa presidencial, desfilaban cientos de escolares y miembros de la recién creada Policía Civil, pues el Ejército había sido disuelto por el presidente saliente, Jean-Bertrand Aristide, émulo haitiano de don Pepe Figueres. La señora cuyo adorno capilar me impedía en parte ver el espectáculo era sin duda el más importante de los personajes presentes y su rostro y sus ademanes mostraban que se sentía incómoda en aquel sitio. Y con razón: ella era la representante del imperio más poderoso de la tierra y lo que presenciaba ahora era un oscuro episodio de la historia de un pueblo condenado a la miseria. Se me antojaba una procónsul romana haciendo antesala en el palacio de un reyezuelo vasallo en algún lugar del levante.