Todos vivimos en una especie de pecera, de la que nos rescatan los libros de historia y algunas notas periodísticas del pasado. Sin embargo, un amigo de las redes sociales me llamó a “confiar solo en lo ven sus ojos y a olvidar lo que dicen los libros”. No atiné a decirle, antes de bloquearlo, que en mi niñez me habría gustado ver desfilar, frente al parque de Alajuela, las huestes de Alejandro Magno rumbo al Oriente en vez de la hinchada de Alejandro Morera rumbo al estadio. Bromas aparte, confieso que, aunque el consejo es tonto, me parece que podría tener algo de cuerdo: es posible que sea mejor para nuestra salud mental no saber nada del pasado y dejar que el futuro nos atropelle sin dar aviso.