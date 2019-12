Aparte de las casi 22.400 bajas sufridas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hasta fines del 2019, la guerra ha tenido un costo de un billón (billón universal: un uno seguido de doce ceros) de dólares, lo que llevó a decir a un oficial de élite de la Marina, asesor de Bush y de Obama: “Después de la muerte de Bin Laden me dije que, de solo pensar en lo que nosotros habíamos gastado en Afganistán, Osama probablemente estaría muerto de risa en su húmeda tumba”. Otro alto oficial, el zar de la guerra afgana en la Casa Blanca durante las administraciones de Bush y Obama, confesó: “Carecíamos de una comprensión básica de Afganistán, no sabíamos lo que estábamos haciendo (…) no teníamos la más vaga idea de lo que estábamos emprendiendo con aquella invasión”. Se comenta también que, para ocultar el desastre de la guerra, se entregaron al público estadísticas manipuladas, y que los líderes de EE. UU. “hicieron la vista gorda” ante el manejo corrupto de la ayuda por parte de los gobernantes afganos.