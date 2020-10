¿Instinto? ¿Destino? ¿Maldición? Vaya usted a saber, pero así es en todos los rincones del mundo. Hace muchos años, conducía regularmente a un nieto hasta una guardería josefina, y una mañana circulaba de regreso cerca de la iglesia de Santa Teresita cuando me percaté de que se me había pinchado un neumático. Aparqué, y en eso apareció un amable vendedor de golosinas que me ofreció su ayuda. La acepté y nos pusimos manos a la obra. Enseguida me di cuenta de que el voluntario manejaba mal el español y algo me dijo que le hablara en francés. En efecto, era un galoamericano, un haitiano de paso por San José. Se volvió bastante locuaz y me habló de sus avatares de migrante forzado. Por mi parte, le conté que había estado varias veces en su país y que había tenido compatriotas suyos como compañeros de estudio, de manera que cuando apareció una pareja de policías —ella, menuda y atildada; él, alto y fornido— socábamos las ranas recordando una tonada estudiantil haitiana que comenzaba algo así como adlá, adlá, adlá, lecoleyé, lecoleyé...