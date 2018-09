Y no nos llamen truculentos: allá por 1980 se popularizó una novela de Pavel Kohout en la que se describía, como requisito para obtener el título oficial de verdugo, la electrocución eficiente de un cerdo afeitado. Es decir que, en cada momento, la forma de utilizar la tecnología más avanzada define qué es y qué no es inteligente. Sépanlo quienes creen que sus mascotas son inteligentes, aunque aún no les hayan incorporado unos cuantos chips cargados de programas “behaviorales” (ahora ladre, mi gatito, ladre).