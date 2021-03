Lo incongruente —o chistoso, si se quiere— del asunto es que, después de su plañidera a propósito del sabotaje que les atribuye a quienes no ven el futuro color de rosa, la Academia hace un recuento radicalmente apocalíptico de la situación en la que nos hallamos. Entre otras cosas, «cuenta» —como si no lo supiésemos desde hace rato— que a estas alturas los seres humanos y los animales destinados a nuestro propio consumo representamos el 96 % del peso de todos los mamíferos que quedamos en la Tierra, y que cada ocho días se utiliza en el mundo tanto cemento como para construir ¡una ciudad del tamaño de Nueva York! Afirma que, dada la vastedad del problema, no serán suficientes «modestos ajustes» de nuestras prácticas agrícolas e industriales.