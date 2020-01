Creo haberme hecho la misma pregunta hace poco, cuando seguía la discusión planteada en nuestros círculos (¿?) literarios en torno al desinterés en la lectura en el que, se afirmaba, hemos caído los costarricenses. La voz de orden predominante era: “Nuestro sistema educativo debe promover más el hábito de la lectura”. Pero tuve la sensación de que no todos los que la repetían sabrían cómo justificarla. Por ejemplo, me parece que creando una red nacional de talleres literarios, como propusieron algunos, podríamos formar —si contásemos con guías óptimos— una generación de grandes escritores, pero no lograríamos despertar en niños y jóvenes interés alguno en los libros.