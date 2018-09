La escuela nos familiarizó con el tema de la erosión del suelo, pero no se nos dijo que hace casi 24 siglos Platón ya lamentaba los graves efectos de ese fenómeno. “Pero antes el Ática, cuyo suelo no había experimentado ninguna alteración, tenía por montañas altas colinas; las llanuras… estaban cubiertas de una tierra abundante y fértil… las montañas, donde solo las abejas encuentran hoy su alimento, en tiempos no muy lejanos estaban cubiertas de bosques y eran empapadas por las lluvias que, enviadas por Zeus, no se perdían sin utilidad; por el contrario, la tierra… las conservaba en su seno… en reserva entre capas de arcilla… he aquí lo que eran por naturaleza nuestros campos”, se lee en aquel poema a la relación del ser humano con el suelo que le da el alimento.