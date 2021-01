Después, pensando en las veces en que una editorial local me pidió dictamen sobre algún libro, comencé a sentirme culpable de haber recomendado, en uno que otro caso, que la obra no fuera publicada y a preguntarme si mi conciencia no cargará en el futuro con una culpa mayor que la de haber privado a nuestra literatura de un Terrarini comarcal. Esa posibilidad me asedia aún más después de descubrir, muy a mi pesar, que un escritor que admiro pudo ser uno de los culpables del lamentable suicidio de Morselli: entre mis viejas lecturas figura la recopilación de las cartas que el escritor Italo Calvino, influyente lector de la editorial italiana Eunadi, enviaba a los autores cuyas obras juzgaba. En una de ellas, del 5 de octubre de 1965, con mucha cortesía le explicó a Morselli las razones que tenía para no recomendar la publicación de El comunista. Por algo quedó escrito que «el infierno está lleno de buenas intenciones o deseos».