Sé que la crisis sanitaria actual podría negarme la oportunidad de escribir algo más sobre ese tema, pero me está dando la de comentar, aquí y ahora, que uno de mis apuntes de servilleta se refiere al hecho de que, a pesar de haber sido un acontecimiento de extrema gravedad, la epidemia de 1920, conocida como gripe o influenza española, prácticamente no tuvo, en el orden mediático, consecuencias políticas; ello, pese a que, con excepción de España, que no participó en la Primera Guerra Mundial, en todo los países occidentales importantes se subestimó, por conveniencia política de los gobiernos, la severidad de la epidemia. Es tan asombrosa la semejanza entre los testimonios gráficos que quedaron, por supuesto en blanco y negro, de aquella catástrofe y los que hoy nos ofrecen los medios informativos sobre la pandemia de la covid-19, que solo puedo creer que todos los sectores políticos de los países militarmente movilizados colaboraran por lealtad patriótica con el disimulo del desastre sanitario.