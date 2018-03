Por eso es por lo que ahora, cuando un amigo me pregunta qué puede hacer con su biblioteca personal, que ni a sus hijos ni a sus nietos les interesa, me place aconsejarle que se vaya deshaciendo de ella mientras pueda y no se detenga antes de que todos sus libros quepan en una gaveta de la mesa de noche. Duro, tal vez, pero la verdad es que el fetichismo por los libros nos induce a ignorar dos hechos que los hijos y los nietos vienen sabiendo desde hace tiempos: primero, que en un pequeño disco externo anexo a la computadora cabe, bien ordenada y sin necesidad de estantes apolillados, una biblioteca más grande que la de una universidad de medio pelo; y segundo, que salvo por algunas colecciones raras o especializadas, las bibliotecas personales son tan perecederas como cajas de helados dentro de una cámara desprovista de refrigeración. En suma, que la gran mayoría de los libros que acumulamos están lejos de ser lingotes de oro y no se vale que quienes los hereden los ofrezcan en venta o en donación a instituciones educativas con la condición de que no sean dispersados. Esto hace que, al final, el ofrecimiento se convierta en una maldición.