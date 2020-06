Recién llegado, me conminaron a declararme fanático de alguno de los cuatro equipos que participaban en el torneo profesional de pelota de la Isla, y aquello me planteó un problema: todos mis compañeros eran fanáticos rojos del Habana o azules del Almendares, los clubes que ganaban los campeonatos y, como en mi acuartelamiento tenía que convivir con no menos de cien aspirantes a boxeadores, me sentí enfrentado a lo que en los tiempos actuales llamaríamos una circunstancia de prudencia mínima.