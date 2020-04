No se me ocurre la imagen surrealista de un pasajero sentado en el salón del barco, escribiendo sus predicciones sobre un imposible arribo al litoral, al tiempo que a su alrededor los marineros improvisan con el piano una balsa de salvamento; ni a Charles Chaplin le habría tolerado tal escena, pero ahora la estoy viendo protagonizada por unos comentaristas tan extraviados que los creo capaces de poner en subasta, sobre las olas, la chatarra del navío que se hunde inexorablemente. ¡Qué sobreabundancia de profética clarividencia! Por ejemplo, leía un día de estos un artículo firmado por tres ex gobernantes europeos, de gran fuste, pero ya caducos, usuarios de esas puertas giratorias que conducen desde las cancillerías a los depósitos de momias llamados institutos de investigación y, al concluir, mi taza de café fue a parar al piso mientras una gran carcajada me hacía perder el resuello.