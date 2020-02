Pese a la evidencia suministrada por el laboratorio, los funcionarios de salud de la U no me creyeron porque, por lo que ellos sabían, el virus aún no había llegado al área metropolitana. Didáctico, el epidemiólogo encargado de explicarme el asunto me invitó a acercarme al riachuelo que cruza el campus y me mostró un zancudo: “Este es un vector del dengue, pero aquí no lo transmite porque el virus no ha llegado a esta parte del país”. Fue la primera verdad alternativa tipo Trump que debí enfrentar en mi vida, pues para haber sufrido un padecimiento imaginario me sentía bastante derrengado. Molesto por la explicación, señalé hacia un vehículo universitario y dije: “¿Sabe? El vector del virus que me infectó fue un autobús y no un zancudo”. Malencarado, el emisario partió sin despedirse.