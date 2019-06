Se me ocurre en ocasiones que aquella historia era algo así como el retrato de muchos escritores y columnistas de prensa que refríen incansablemente un mismo telele. Y les va peor cuando en la aldea el viento no da ni para secar una sábana. Pero, en fin, si Dios creó las pulgas, fue para que incordiaran incluso a quienes se sienten felices porque solo duermen con gatos. Así que apechuguemos con esto: después del portentoso milagro que significó la firma del Acuerdo de París basado en el informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), no hay semana en la que no se reúna en alguna parte una bandada de políticos e influencers dispuestos a pregonar la victoria sobre el calentamiento global y el desbarajuste del clima. Deberían hacerlo bajo el lema “El cura hizo reparar la veleta”.