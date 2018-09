En vista de que el huracán Florence iba directamente hacia allá, uno de mis interlocutores comentó lo irónico de la situación: “El rechazo legal de un designio de la naturaleza hizo que no se adoptaran medidas posiblemente paliativas de las inundaciones que traerá la inminente mega tormenta”. Y agregó: “Aun si los legisladores estatales se apresuraran a declarar non grato al huracán, no lograrán que este se devuelva hacia el Atlántico y vaya a incordiar en las islas Azores”. Ya más mesurado, afichó, levemente modificada, una cita de Richard Feynman: “Para que una decisión política sea exitosa, debe darle a la realidad material prioridad sobre las relaciones públicas, porque a la naturaleza no se le puede engatusar”.