Muchos años después caí en la cuenta de que, justamente por su raíz griega, la palabra dromedario significa animal de caminos y entendí que el fregado cubano no había sido tan gentil como creía. Pese a ello, mi condición de dromodante retirado contribuyó a mi indignación al saber que, por razones ecológicas, a los descendientes de los dromedarios que los europeos llevaron a Australia en el siglo XIX, para explotarlos como animales de carga, los están matando hoy a tiros. Solo me queda esperar que Bolsonaro no se entere de esa barbaridad porque podría tratar de repetirla en Brasil, imaginemos cómo.