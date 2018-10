Por lo demás, es posible que en ese tiempo nuestro país fuera un pobre consumidor de libros, algo que no debería extrañarnos si recordamos que un estudio o una encuesta que se hizo en Francia después de la Segunda Guerra Mundial reveló que los hogares franceses en los que se atesoraba por lo menos un libro diferente a la Biblia eran una minoría. Así como los niños no son atletas consumados por el hecho de aprender a caminar, la alfabetización no lleva el libro a la canasta básica.