El asunto es que, al parecer, a los súbditos de la reina Isabel no les da pereza hacer cálculos cuando los políticos les hacen promesas, y han concluido en que el proyecto de Johnson es caldo de borrajas. Ellos no comen cuento y entendieron que, a la luz de sus propósitos, la piromaquia en una comarca aislada es un despropósito si no se plantea en el marco de la desfosilización planetaria.