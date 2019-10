Me satisface confirmar que las únicas fuentes de energía utilizadas en nuestro territorio son la combustión de vegetales secos –para lo cual hemos ordenado y perfeccionado la explotación de las tierras de vocación agrícola– y la electricidad. Ahora bien, la electricidad que consumimos es casi toda de origen geotérmico –el subsuelo bulle agitado y ardiente–, fotovoltaico –el sol brilla como promedio once horas y media diarias– y eólico –nuestros vientos soplan serenos y controlados–. Por otra parte, la producción hidroeléctrica no es mayor que cuanta se daba en aquel tiempo, cuando se prohibió en el país la construcción de nuevas represas y sus plantas generadoras. (Sería en extremo aburrido comentar cuán difícil fue expropiar ese diez o doce por ciento del área del país que hoy se destina a parques fotovoltaicos y eólicos; sí conviene destacar que, para aliviar la creciente escasez de espacio en los cementerios, todos nuestros cuerpos están destinados a ser cremados una vez que crucen la temida frontera.