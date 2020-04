Esto lo escribió alguna vez mi personaje Pierre Ducharbon, culpable involuntario de mis peores opiniones. Al igual que yo, cuando era joven, Pierre leyó algunos testimonios que no figuran en los libros sagrados. Entre ellos, el de Tito Lucrecio Caro, poeta romano del siglo I a. C., autor de De rerum naturae (La naturaleza), poema didáctico de 1.285 versos. Mi primera lectura fue la de un estudiante de Ciencias a quien el libro le interesaba como compendio del conocimiento científico de la antigüedad grecolatina y no como obra poética, y en mi juvenil despiste llegué a pensar que Newton y Dante habían tomado muchas de sus ideas de ahí, algo muy improbable por el hecho de que, pese a que fue citada por el mismo Cicerón, la obra de Lucrecio se consideró perdida durante muchos siglos y no fue sino a principios del siglo XV cuando la recuperaron, en un monasterio alemán.