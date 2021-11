Las propuestas para el gobierno de algunos candidatos presidenciales me hacen sospechar que no nos estamos tomando las cosas demasiado en serio. Prefiero hablar de candidatos, y no de partidos, porque la mayor parte de estos parecen de mentirillas.

A veces, suenan menos a planes de gobierno, que serían el resultado de sesudas reflexiones, y más a ocurrencias y disparates. Si estoy de humor, juego a deshojar la margarita, y repito para mis adentros, como personaje de novela: lo que él me ofrecía, yo no lo quería, y lo que yo quería, él no me lo ofrecía.

Sin duda no es fácil reducir a texto escrito visiones coherentes de lo que se estima prioritario, viable y conveniente para gestionar lo público en el breve espacio de cuatro años, que es a lo que se puede aspirar. Esta limitación aconseja cierta modestia: de por sí, las buenas ideas, ha dicho alguien, son mercancía perecedera, y Maquiavelo advertía que el príncipe que se propone grandes objetivos necesita del engaño.

Mucho más difícil debe ser convertir el ideario en un instrumento convincente para atraer apoyo, cuando tanta cosa apremia y distrae la atención de la gente, y hay tanto escepticismo sobre el grado de compromiso para llevar las propuestas a la práctica. En ninguna parte leemos que el gobierno está vinculado a su oferta electoral, de modo que las propuestas acaban por ser un requisito formal.

Claro que si uno escruta los planes de gobierno con los ojos del hombre malo, pueden resultarle útiles para saber más de los propios candidatos que de la oferta en sí. Pueden hablarnos de su ciencia y de su experiencia, su veracidad, su arrogancia intelectual o su bonhomía, su pragmatismo, su ingenuidad, su sentido de la realidad o su inflexibilidad, datos valiosos para confiar el gobierno a uno entre ellos. Cosas como estas pueden delatarlas los planes de gobierno, si uno se fija.

Hay propuestas que mueven al asombro o al regocijo. Por ejemplo, añadir una quinta sala a la Corte Suprema, que ya tiene cuatro, y dotarla de varias decenas de magistrados. Un costarricense ilustre, que hizo en su tiempo un valioso aporte al país, bromeaba con crear la sala quinta para nombrar en ella a sus enemigos jurados, que no los tenía.

Lo malo de propuestas como esta, o parecidas, no es que algún perturbado se las crea. Es que dichas en el clima electoral contribuyen a banalizar las elecciones y la política.

El autor es exmagistrado.