No tiene mucho sentido el mensaje anticomunista. El peruano pobre, que es la mayoría, no cree o no le importa lo que sucede en Cuba o en Venezuela. Tiene una pésima opinión de los venezolanos que han «invadido» a Perú o supone que Perú no es Cuba ni Venezuela, y, por tanto, lo que ocurrió en esos desdichados países no les va a suceder a ellos.