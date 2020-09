La última reforma de calado la impuso el TLC: apertura de telecomunicaciones y seguros. ¿Dónde estaríamos si el ICE siguiera amo y señor de nuestro futuro digital? Hubiera sido mejor hacerlo motu proprio. Pero no fuimos capaces sin la fusta de un tratado. ¡Gracias al cielo! No me quejo. Peor habría sido quedarnos como antes.