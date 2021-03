La apuesta uruguaya no fue la nuestra. Aquí, apostamos hacia fuera, desatendiendo el sistema empresarial endógeno. Uruguay apostó hacia dentro y hacia fuera. Fomentó su aparato productivo local con buenos salarios. Esa política exitosa no desangró al fisco. Robustos ingresos tributarios favorecieron la inversión en zonas de menor desarrollo. Uruguay no está en Marte. Entonces, ¿qué tienen ellos que no tenemos? Éramos como Uruguay. No sé lo que perdimos en el camino. Podríamos estar mejor. Uruguay es la prueba.