No lo digamos, entonces. No queremos recordar que existen siempre dos Navidades. Hay otra que acentúa más bien el contraste. Es la noche mala de los desamparados de la fortuna. Y, también, de los que solitarios sufren mientras el mundo canta. Es la noche de niños pobres y de padres que no tuvieron cómo colmar sus esperanzas de la visita misteriosa de un ser imaginario que reparte regalos. Por eso, la Nochebuena es también noche para soñar amaneceres en un mundo solidario bajo un sol que alumbre por igual a todos.