Hoy es el día de la mujer, otro celebra el de la madre. Ambas efemérides me recuerdan a mami. No solo me dio la vida, también me enseñó a vivirla. Era de la generación del 68, la que decía «la imaginación al poder» y «se prohíbe prohibir». Ni de izquierda ni de derecha, pero siempre solidaria. La vida como jardín por cultivar era su filosofía. Así la recuerdan quienes la amaron. Fue el mejor regalo que me dio la vida. Ella fue mi mejor circunstancia.