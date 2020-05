¿Dónde quedaron las voces feministas para defender esos derechos de mujer? ¿Por qué ese silencio incómodo por un sector que acumula todas las formas de discriminación? Como mujer, me remordería la conciencia si no utilizara este espacio para vocalizar su angustia. ¡Que los fariseos se rasguen las vestiduras! Nada humano me es ajeno y menos mujeres en tal desamparo.