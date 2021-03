Y, por más que se quiera, una élite política no se improvisa. Padecemos una larga cultura de degradación intelectual y moral en todos los partidos y no sabemos cómo salir de ella. Esta frustración es peligrosa porque la arbitrariedad alimenta las llamas de los incendios sociales. Estamos lejos de un estallido o, por lo menos, así pensaba Chile. No estamos como Honduras, pero la distancia no es tan grande como pensamos. Ahí vamos. Algo es cierto: no nos movemos hacia adelante. El crédito democrático se está agotando y, aun así, se le sigue jalando la cola al burro. ¡Qué tristeza! Es la política en su mejor sentido de bancarrota y la ciudadanía en su peor hora de indefensión.