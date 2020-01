Por eso, me resultó gratificante que Carlos Alvarado dijera que más inversión en educación o en programas sociales no es la mejor vía para resultados satisfactorios. Respaldaba así su presupuesto, en defensa de la regla fiscal, frente a la advertencia de la Sala IV de que la inversión en educación y en el PANI no cumplían el mandato constitucional, al tiempo que avalaba los topes a los presupuestos de universidades y Poder Judicial.