Esta vez, despropósitos multicausales cobraron una víctima. Una niña de cuatro años, en riesgo familiar advertido al PANI, fue asesinada. La Caja había atendido a la menor, pero ese filtro no detectó su gravedad. Por eso mismo, la comprensión de su muerte no se agota en las estructuras. Por mucho que queramos obviarlo, es ineludible advertir también en ese crimen un caso extremo de falencia humana. Por una vez, entonces, no hablemos de marañas financieras, estructurales o gerenciales.