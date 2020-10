Tenemos el equipo económico con menos economistas de la historia contemporánea. Una golondrina en el Banco Central no hace verano. ¡Por Dios! Al menos él sabe lo que hace. No envidio su soledad en Macondo, país de las maravillas. Cualquier gato es consejero y nos recuerda que si no sabemos adónde vamos, cualquier camino es bueno. No en vano vivimos a este lado del espejo.