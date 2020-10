En este amargo trance, ya casi no hay tiempo. Pudo ser antes, pero no lo fue. Nosotros, procrastinadores, estamos obligados a tomar decisiones a tambor batiente. Es un proceso como ninguno. La crisis sanitaria sonó las campanas de una reconstrucción de nuestro contrato social. Nadie escucha ese tañido inapelable. La sordina de lo inmediato acalla cualquier visión sostenible del futuro. No encuentro fuerzas para ser optimista. Pero no podemos desfallecer.