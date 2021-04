La guerra no podía ser ganada. $1,5 millones diarios no mermaron el flujo de heroína que igual alimenta al Talibán que al gobierno de Kabul. El Talibán perseguido se refugiaba en Pakistán y volvía a la carga. ¿Invadir Pakistán? Absurdo. En Vietnam, invadir Camboya solo extendió el conflicto. Dicen que hacer esto o aquello habría dado otro resultado. No es cierto. ¡De un disparate no se sale airoso! Sólo queda cortar pérdidas y Biden lo hizo.