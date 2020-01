El contrato social se ha jugado con los dados cargados. Urgen políticas que nivelen la cancha para los sistemáticos perdedores de políticas productivas desequilibradas y políticas sociales dispersas y desarticuladas. La acumulación de disfuncionalidades no se resuelve a pellizcos. De nuevo, es de esperar resistencia feroz en todas las trincheras de los intereses creados. Por eso, lo más fácil es no hacer nada. Nuestra aversión endémica al cambio nos pone en riesgo de no hacerlo a tiempo.