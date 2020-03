La división del campo moderado dejaba libre el camino a Sanders, quien sería contra Trump como Guatemala contra Guatepeor. Polarizante y proteccionista como Trump, Ottón lo trajo para aconsejarnos el “No” al TLC. Se proclama socialista demócrata. Cualquiera lo diría sueco. No lo es. Unir voluntades no está en su agenda. Asusta a tirios y troyanos. Basa su mensaje en azuzar pobres contra ricos. Todos los residentes, indocumentados incluidos, recibirían de forma gratuita atención médica, cuidado infantil y educación universitaria. ¿Con qué plata? Imaginemos Centroamérica haciendo una fila que comenzaría en Peñas Blancas. Los trabajadores tendrían garantía de empleo, participación en la gestión y el 20 % del capital de las empresas. Pondría un impuesto a la riqueza. Ingredientes para ahuyentar capitales y causar una recesión. Así no se le gana a Trump.