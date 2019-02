La UE no debe volver a cometer este error. El hecho principal que no se puede ignorar es que una política de seguridad conjunta requerirá de un acuerdo entre Alemania y Francia, los dos Estados miembro más grandes y más poderosos. Este acuerdo no será fácil. Las mentalidades políticas, las narrativas históricas y los intereses geopolíticos de los dos países están demasiado alejados y, en muchos casos, son diametralmente opuestos. Aun así, debido a su historia particular, Alemania plantea el mayor obstáculo, aun si su retórica oficial sugiere otra cosa.