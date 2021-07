Una vocecita traviesa me dice que en medio de la cochinilla, no hay mejor cortina de humo que un disparate. Y entre tanta división política, nada puede unir más a la oposición que la indignación común. No tengo nada contra don Ottón, aunque llegaría a defender arroceros en aquel foro. Jamás abrió la boca contra ese atentado ético afectador de los más pobres en beneficio de un cartel. Hasta ahí llegó su combate contra la «inequidad», porque está legalizada. Me rindo. Sea lo que fuere que hubiera pasado por su mente, París no valía esa misa.