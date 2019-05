Impugno a la comunidad médica mundial por su venalidad, por su falta de humanidad, por su oportunismo mercachiflero, por su predilección manifiesta por los frecuentadores de alfombras rojas, limusinas, escenarios y su cohorte de paparazis. La impugno, la acuso, la condeno por su frivolidad, su pleitesía ante los poderosos, su indiferencia ante el dolor del mundo, ese mundo que no es Hollywood, el real, el de todos los días, el que compartimos quienes no hemos tenido la suerte de ganar tres óscares de la Academia, o desatar ríos de tinta con nuestros affaires amorosos, nuestros baratos escandalillos de tabloide, los que no hemos sido votados por People Magazine como the most handsome o the most beautiful woman in the world.