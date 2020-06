Su algoritmo, eso sí, debe seguir siendo “secreto industrial”. Por eso es erróneo pensar que el problema de la Internet y de las redes sociales es el anonimato. Por el contrario, señores como Zuckerberg traicionaron la promesa de Internet expresada en la famosa caricatura de The New Yorker en 1993: “On the Internet, nobody knows you’re a dog”. Ahora lo saben todo.