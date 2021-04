«Aquella sensación de extrañeza y de ausencia que había tenido a lo largo del viaje se convertía ahora en pura desolación y escuchaba a su mujer como si le estuviese hablando de un tiempo feliz en que él no existía, y tampoco hubiese convivido con ella en otros tiempos menos felices. No era falta de memoria, sino la conciencia de un gran espacio vacío, que se interponía detrás de él como si entonces no hubiese sido un ser de carne y hueso sino el breve chisporroteo de una imaginación ajena. “Acaso he muerto hace ya mucho tiempo” —pensó».